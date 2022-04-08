Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde bir değişiklik daha yapıldı. Sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih 31 Mart 2022 oldu. Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro ve sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.