Tuzla Piyade Okulu'nda patlama oldu! Patlamanın ardından yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bazı görgü tanıklarına göre 3 bazı görgü tanıklarına göre peş peşe dört patlama meydana geldi. Ardından da bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans okula giriş yaparken, yangın 1 saatlik yoğun çalışma sonrası söndürüldü.

Mühimmat patlaması iddiası...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yerleşke içindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

İstanbul'un birçok yerinden duyudu



Tuzla Piyade Okulu'ndaki patlama İstanbul'un birçok noktasından kuvvetli şekilde duyulurken büyük endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İŞTE PATLAMA VE YANGIN ANININ GÖRÜNTÜLERİ...

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı



Patlamanın ardından yerleşke içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınla birlikte zaman zaman patlama sesleri de geldi. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bilgisine göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.