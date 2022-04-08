Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızın beslenme hakkı için Et ve Süt Kurumu'ndayız." diye sosyal medyasından duyurarak Et ve Süt Kurumu'na gitti. Kemal Kılıçdaroğlu kapıda gazetecilere açıklama yapıyor:

-Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. Emeklilerin asgari ücretlilerin memurların dul ve yetimlerin haklarını savunmak için. Enflasyonu düşük göstererek düşük zammın yolunu açıyorlardı.

-Tarım Bakanı "Türkiye'de aç ve açıkta yok, herkesin karnı tok" dedi. Tarım Bakanı'nın kimseden haberi yok. Yoksulluk konusunda sözü Hacer Foggo'ya sözü veriyorum:

"Türkiye'de yoksullukla değil açlıkla mücadele ediyoruz. Son yapılan araştırmada çocukların yüzde 85 kansız olduğu ortaya çıktı. Yetersiz beslenme açlık demek öğrenme güçlüğü demek. Bir aileyle görüştüm sahurda patates kızartması yedik, akşam komşuda çorba içtik. En son eti ne zaman yediniz diye sorduğumda kurban bayramı yanıtı veriliyor. Çocuklar artık bodur. Türkiye'de yoksulluk var, açlıkla mücadele ediliyor şu anda. Benim her girdiğim evde beslenme yetersizliğinden gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Belki bunları yazamayacaksınız ama 7 yaşındaki çocuk 4 yaşında gösteriyor. Cep telefonlarını sormayın olur mu?"

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bugün süt üreticileri perişan bir kilo kıyma 100 lira. Hangi asgari ücretli bir kilo kıyma alabilecek? Biz bayramdan sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Benim yaptığım çağrı bu milletin insanlarının refahı içindir.

-Et ve Süt Kurumu milletin yanında olmalıdır. Çağrımı yineliyorum beşli çeteye sağladığın imkanları, doların binde birini üreticiye verirseniz bu ülkede kimse yatağa aç girmez. Burası bağımsız bir kurum. Et ve Süt Kurumu, KİT komisyonuna gelip hesap veren bir kurumdur.