Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün yatay seyir izleyen altın fiyatı, bugüne ise yükselişle başladı. Kapanışının ardından yüzde 0,3 artış olan gram altın fiyatı, saat 10.35 itibariyle 913 lira seviyesinden işlem görüyor. Popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.497 lira, cumhuriyet altını ise 6.117 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler altın yorumunda altın fiyatlarında bir süre daha oynaklığın devam edeceğini öngörüyor. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar, Fed'in agresif politikalarını sürdürmesi nedeniyle altında oynaklığın devam ettiği bildiriliyor.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.