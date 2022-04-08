Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Erdoğan'da

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın yükselir mi, düşer mi?
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
İtfaiye ve Zabıta personeline 'nakdi yemek' yardımı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu toplamda 434 personel almak için ilana çıktı
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Bakan duyurdu...Mecburi hizmet süresi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun, Genel Kurul'da kabul edildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Bakan Koca'dan sonra hastane de 'Nisa bebek' açıklaması yaptı
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi tamamlandı
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
Vaka sayıları 10 binin altına geriledi
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Savcı görme engelli avukatı aşağıladı' iddiası HSK'ya taşındı
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
'Sınıf öğretmeni, öğrencisine şiddet uyguladı' iddiasına soruşturma
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Borsa kapanış rekorunu bir üst puana taşıdı
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Bakan Koca 'Türkiye'de ilk' diyerek paylaştı: Ailelere yol gösterici olacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
Üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddialarına yalanlama
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
'Gıdada üretici-tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 22'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
Thodex'in kurucusu Fatih Özer'den etkin pişmanlık başvurusu!
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Nüfusu 100 bin üzerindeki yerlerde kadın konukevlerini açılacak
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Bahçeli'den anket şirketlerine sert sözler
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Erdoğan'da

Koronavirüste son dakika haberleri: Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre adeta esir alan koronavirüs salgınında son gelen veriler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye'de de gözler Ramazan bayramı sonrası Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. İşte Koronavirüste son dakika gelişmeleri

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Nisan 2022 08:43
Yazdır
Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Erdoğan'da

Kovid-19 son dakika haberleri: Dünyayı kasıp kavuran kovit salgınından son gelen bilgiler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığı, pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bu konuyu bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.

İşte gözlerin Ramazan Bayramı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döneceği kritik karantina ve koronavirüs tedbirleri kararlarına ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri...

KORONAVİRÜS ETKİSİNİ YİTİRDİ

Omicrondan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi.

Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovite grip muamelesi yapıyor.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE VEDA KARARLARI: BAYRAM SONRASI KARANTİNA KALKABİLİR

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU BİTERSE...

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

MASKE KURALI TAMAMEN KALKABİLİR

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

ANADOLU ENDİŞE DE KALKTI

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.

KAPAT [X]

Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BÜYÜK ÖLÇÜDE GERİDE BIRAKTIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün eğitimcilerle birlikte gerçekleştirdiği iftar yemeğinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son 2 yıldır, Koronavirüs salgını sebebiyle ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Zorlu bir dönemi, hamdolsun önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar"

ZÜBEYDE YALÇIN

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Akar'ın ev sahipliğinde savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek
Bakan Akar'ın ev sahipliğinde savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yaptı
Azerbaycanlı vekil: Bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy Erdoğan için hazır
Azerbaycanlı vekil: Bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy Erdoğan için hazır
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Sabah yazarından Tarım Bakanı'na: Şimdi değilse ne zaman Sayın Bakan!
Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı
Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı

Bu Habere Tepkiniz

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?
Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı
Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB, ödül yönergesinde değişiklik yaptı
MEB ödül yönergesinde değişiklik yaptı. Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümleri, Yönergenin "Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar " başlıklı 11.madesi 1. fıkrasındaki; "ödül verecek makam tarafından ödül verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak" şartına aykırıdır.
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişlerinin GYS sonuçlarına itiraz var
İçişleri Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının liste şeklinde açıklanmamasına tepki gösteriyor
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı
MEB'in Ödül Yönergesi 657 sayılı kanuna aykırı, yönergeye göre kotaya takılan gelecek yıla aktarılamaz,MEB'in bu konudaki görüşü önceki görüşüne aykırıdır
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 5000 İşçi alacak
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 nisan 2022
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı
Yargı 28.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 10 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 67 yıldır Bursalılara hizmet veren Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandı.