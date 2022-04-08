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Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.393,39 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 18:36
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Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,41, holding endeksi yüzde 3,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile turizm oldu.

6 hafta üst üste yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 2,06 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.393,39 puana taşıdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, ödemeler dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, olası düşüşlerde 2.320 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 37 milyar 670 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını öngören ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artmasını bekliyor.

14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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