MEB-EKYS sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKYS sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Nisan 2022 10:02
2022-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı
20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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