Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 14,76 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7420
|14,7420
|14,7590
|14,7600
|Avro
|16,0670
|16,0680
|16,0510
|16,0520
|Sterlin
|19,2100
|19,3070
|19,1540
|19,2500
|İsviçre Frangı
|15,7640
|15,8430
|15,7550
|15,8340
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,7120
|14,7920
|14,7290
|14,8090
|Avro
|16,0270
|16,1070
|16,0110
|16,0910
|Sterlin
|19,1500
|19,3600
|19,0940
|19,3040