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Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Mayıs 2022 14:01
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Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

İstinaf Mahkemesi şu hususlara vurgu yaptı:

Uyuşmazlıkta; davacının 14/10/2019 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, 25/12/2019 tarihinde görevine iade edildiği, devlet memurları hakkında yapılan her bir işlemin yukarda yer verilen mevzuat hükümlerince kronolojik sırayla özlük dosyasına kaydının zorunlu olduğu, uzaklaştırma tedbiri işleminin de bu zorunluluğun sonucu olarak özlük dosyasına ve MEBBİS sistemine kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının görevden uzaklaştırıldığına dair bilginin ve diğer tüm işlemlerin kronolojik sıraya göre özlük dosyasına kaydı zorunlu olduğu,

Özlük dosyasında yer alan bilgilerin MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği,

MEBBİS e-Personel Modülünün elektronik özlük dosyası niteliğinde olduğu ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bu bilgilerin görülemeyeceği sabit olduğundan,

MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelinde yer alan görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İstinaf mahkemesinin bu kararı KESİN olup, Danıştay temyiz yolu kapalıdır.

T.C.

KONYA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

DÖRDÜNCÜ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS : 2021/508

KARAR : 2021/1240

TARİH : 21.05.2021

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İSTEMİN KONUSU:

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacı tarafından; şahsına ait MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Devlet Personel Daire Başkanlığı görüşü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında da belirtildiği üzere, her memurun özlük dosyasının bulunduğu ve memurların görevden uzaklaştırılma bilgilerinin özlük dosyasında yer alacağı, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılıp tekrar kamu görevine geri döndürülen kişilerin bile ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalkacağının düzenlendiği, davacının ise kamu görevinden ihraç edilmediği sadece görevden uzaklaştırıldığı ayrıca İdarece davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bilgilere özlük dosyasındaki bilgilerden ulaşılabileceği ayrıca görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin MEBBİS ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun davacıyı olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği göz önüne alındığında davacının kamu görevinden uzaklaştırılmasına (KHK/OHAL) ilişkin bilginin MEBBİS-MEB'den Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki Hizmet cetvelinde yer almasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 09/09/2020 gün ve E:2020/551, K:2020/734 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖZETİ:

Davalı idare vekili tarafından; 657 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanunla değiştirilen 109. maddesinde özlük dosyalarının tutulma esaslarının Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir hükmü uyarınca 27906 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliği'nin özlük dosyası tutulmasına ilişkin esaslar bölümünde ''memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ve varsa soruşturma raporlarının da özlük dosyasında bulunması gerektiğinin'' düzenlendiği, kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesinde düzenlemeler yapıldığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın 21.04.2019 tarih ve E:2675 sayılı görüşünde ''... Olağanüstü Hal Dönemi içinde görevden uzaklaştırılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmadan görevine iade edilen Devlet Memurlarının hizmet cetveline girilen bilgilerin silinmesinin uygun olmadığının'' belirtildiği, görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilmeden görevine iade edilen davacının, görevden uzaklaştırmasına ve görevine iade edilmesine ilişkin bilgilerin MEBBİS kayıtlarından ve hizmet cetvelinden silinmesine olanak bulunmadığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

Usul ve yasaya uygun mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacı tarafından; şahsına ait MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memur bilgi sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109. maddesinde; memurların, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunacağı, her memur için bir özlük dosyası tutulacağı, özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin konulacağı, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyalarının göz önünde bulundurulacağı ve özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usül ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

15.4.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Genel Tebliğinin (D) bendi ile özlük dosyası tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, anılan Tebliğ ile memurların, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunacakları, her memur için bir özlük dosyası tutulacağı, özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından personel birimlerinin sorumlu olduğu, özlük dosyalarının memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulacağı, özlük dosyasının dördüncü bölümünde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporlarının, altıncı bölümde, memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler ile derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgelerin yedinci bölümde, ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin saklanacağı, belgelerin özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya göre yerleştirileceği, görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının kurumlarınca saklanacağı, özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edileceği, özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamayacağı ve bilgi verilemeyeceği, ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak kişi hakkında yayında bulunulamayacağı hususları hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak görev yaparken davalı idarece FETÖ/PYD terör örgütü ile irtibat ve iltisak nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan adli soruşturma ve Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerince yapılan idari soruşturma sonucunda suçsuz olduğunun anlaşıldığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2019 gün ve 2019/41717 sayılı kararı ile hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bu kararın Konya 1.Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'nin 18.12.2019 gün ve 2019/5461 sayılı kararı ile kesinleştiği, 25.12.2019 tarihinde görevine iade edildiği, davacı tarafından MEBBİS ve E-Devlet kayıtları ile Hizmet cetvelini incelendiğinde 14.10.2019 ve 25.12.2019 tarihleri arasında görevden uzaklaştırıldığı ibaresini gördüğü, davacının 04.02.2020 tarihinde MEBBİS kayıtları hizmet cetvelindeki açığa alınma kaydının silinmesi talebiyle davalı idareye başvurduğu, ancak 60 günlük sürede İdarece bir cevap verilmediği, zımnen ret işleminin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dairemizin 14/04/2021 tarihli ara kararı ile davalı idareden, MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre işlemi ekranındaki bilgilerin kim/kimler tarafından görülebileceği, davacının özlük dosyasında yer alan bilgiler ile MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki bilgilerin birbirinden farklı düzenlenip düzenlenemeyeceği hususları ile MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre işlemi ekranında hangi kişisel verilere yer verilebileceğinin açıklandığı dayanak mevzuatın gönderilmesinin istenildiği, Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün E-72144808-641.99-251535588 sayılı cevabi yazısında özetle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memur bilgi sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109 uncu maddesinde belirtilen memurların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası esas alınarak kuramlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunur hükmüne göre personelin özlük dosyasında yer verilen bilgiler MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği, ilgilinin görevden uzaklaştırma bilgileri de bu kapsamda özlük dosyasındaki belgelerine uygun şekilde yer aldığı, görevden uzaklaştırma belge ve bilgisinin özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı, MEBBİS e-Personel Modülü elektronik özlük dosyası niteliğinde olduğu, bu modül dışa kapalı kişiye özel bir sistem olup, her kullanıcının kendi yetki sınırları çerçevesinde kendilerine verilen şifre ile veriyi işleme ve görme imkanı bulunduğu, kişisel verisi işlenecek personelin bakanlık personeli olması halinde bakanlıkta, taşra personeli olması halinde il ve ilçelerde tutulmakta bu sebeple bakanlık ve taşra teşkilatlarında yetki verilen personel tarafından MEBBİS e-Personel modülüne veri girişi yapıldığı, disiplin amirleri de kişisel şifreleri ile atamaya yetkili amir olarak ilgili personelin hizmet yılı, derecesi, kademesi, cezaları, ödülleri gibi hususları personelin atanması ve değerlendirilmesi aşamasında inceleyebildiği, bu modülde yer alan veriler ceza soruşturması kapsamında savcılıklar tarafından resmi yazı ile istendiği haller dışında hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmadığı, veri güvenliği açısından sisteme kimin ne zaman giriş yaptığına ilişkin olarak log kayıtları tutulduğu ve şifre ile yetkilendirilmemiş personelin sisteme girişi mümkün olmadığı" anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davacının 14/10/2019 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, 25/12/2019 tarihinde görevine iade edildiği, devlet memurları hakkında yapılan her bir işlemin yukarda yer verilen mevzuat hükümlerince kronolojik sırayla özlük dosyasına kaydının zorunlu olduğu, uzaklaştırma tedbiri işleminin de bu zorunluluğun sonucu olarak özlük dosyasına ve MEBBİS sistemine kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının görevden uzaklaştırıldığına dair bilginin ve diğer tüm işlemlerin kronolojik sıraya göre özlük dosyasına kaydı zorunlu olduğu, özlük dosyasında yer alan bilgilerin MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği, MEBBİS e-Personel Modülünün elektronik özlük dosyası niteliğinde olduğu ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bu bilgilerin görülemeyeceği sabit olduğundan MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelinde yer alan görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1-)İstinaf isteminin kabulüne,

2-)Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 09/09/2020 gün ve E:2020/551, K:2020/734 sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine,

3-)Aşağıda dökümü yapılan mahkeme aşamasına ilişkin 165,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-) İstinaf aşamasında yapılan 76,00-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davalı idarenin harçtan muaf olması nedeniyle alınmayan 148,60-TL harcın davacıdan tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına,

5-) Artan posta ücretinin istemi halinde Mahkemesince taraflara iadesine,

2577 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca 21.05.2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

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Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
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