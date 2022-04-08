Asılsız 112 çağrılarının yüzde 14'ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Mart'ta merkeze 150 bin 811 çağrı ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan yüzde 30,12'sini oluşturan 45 bin 426 çağrının gerçek, yüzde 69,88'ini oluşturan 105 bin 385'inin ise asılsız çıktığı ifade edildi.

Asılsızların yüzde 14'ünü oluşturan 15 bin 603 çağrının da SIM kartsız aramalardan oluştuğu belirtilen açıklamada, "SIM kartsız 15 bin 603 aramanın nedenlerine bakıldığında ise ikinci el cep telefonu alan bazı şahısların ve bayilerin SIM kart takmadan telefonun çalışıp çalışmadığını denemek amaçlı merkezi aradığı, SIM kartsız şekilde sadece 112'nin aranabildiği ve kimlik tespitinin yapılamayacağının düşünüldüğü belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

SIM kartsız dahi yapılsa arayan kişinin belirlenebildiği ve bu kişilere gerekli cezai işlemin uygulanabildiği kaydedildi.