İsrail'den Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-Aksa'ya geçişine kısıtlama

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Kudüs'e açılan kontrol noktalarında Filistinlilere kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. Askerler, "güvenlik engeli" olduğu gerekçesiyle Filistinlilerden bazılarının geçişine izin vermedi.

Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalandiya kontrol noktasında da Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

AA muhabirine konuşan Ala isimli Filistinli, bir kadın topluluğuyla Kudüs'e gitmek istediklerini ancak İsrail'in kendilerini engellediğini belirtti.

Ala, başka geçiş noktalarını da deneyeceklerini ifade etti.

Nablus'tan gelen Mervan Avde de Kalandiya kontrol noktasından 3 kez geçmeyi denediklerini ancak "güvenlik engeli" olduğu gerekçesiyle geçişine izin verilmediğini söyledi.

Sabah namazından bu yana kontrol noktasında beklediklerini belirten Avde, "Her aileden bir tutuklu veya esir var. O yüzden çoğunluğun güvenlik engeli bulunuyor." dedi.

İsrail'de Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve üst düzey güvenlik isimlerinin katıldığı 5 Nisan'daki toplantıda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartlar belirlenmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üstü Filistinli erkeklerin Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtilmiş; 40-50 yaş arası Filistinli erkeklere ise Aksa'ya ibadete gelebilmek için özel izin alması şartı getirilmişti.