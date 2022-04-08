Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Et ve Süt Kurumunca (ESK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü randevu talep ettiği belirtilerek, " 'Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder.' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." açıklaması yapıldı.

ESK'nin Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kurumun önünde açıklama yapmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü kendilerini arayarak randevu talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Randevu talebine 7 Nisan Perşembe günü geri dönülmüş, 'Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder.' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitmiş, randevusu bulunmadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, Kurum önünde basın açıklaması yapmıştı.