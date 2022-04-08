Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik seferlere başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı. Teleferik hattı haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 14:13
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde seferleri durdurulan Yenimahalle - Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmete açıldı. Teleferik hattı haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız