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'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'

Erdoğan: Salgın sebebiyle 2 yıldır ara verilen fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. Açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Kur'a-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından muhafazasına kadar sergileniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 14:46
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'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önde gelen araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmaların, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını gösterdiğini belirterek bu artışın en çok da gençler arasında yaşanıyor olmasının gelecek adına ümit verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda düzenlenen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen fuarın 39'uncusunun ülkeye, millete, kültür ve sanat hayatına hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi, İstanbul'da Fatih Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi'nde açılan kitap ve kültür fuarlarını ramazan ayının bereketlerinden olarak gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan, böyle müstesna bir ay. İçinde Leyle-i Kadr'in olduğu böyle müstesna bir ayın içerisinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Cami'mizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz. Ve bu müzede senede bir, bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimize tamamıyla bu objeler inşallah onların hizmetinde olacak." diye konuştu.

Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarların bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim medeniyetimiz, -az önce Diyanet İşleri Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi- 'Ikra bismi Rabbikelleziy halak', 'Yaradan Rabb'inin adıyla oku' emri üzerine bina edilmiştir. Ümmü'l kitap Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Biraz sonra açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından mahfazalarına kadar pek çok sanat eseri de sergileniyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur. Tarihimizde 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran, bunlardan günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfz etmenin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbni Sina gibi abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadın 'Kalem kılıçtan keskindir.' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder."

- "Okuma oranı son 14 yılda 2 katından fazla arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı, sadece kardeşlerimizi geride bırakmakla kalmadık, aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı, sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksulluklar, eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden biri, milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır."

Bugün Türkiye'nin kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer aldığına işaret eden Erdoğan, "Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken, bu rakam geçtiğimiz yıl 87 binin üzerine çıkmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması, geleceğimiz adına bize ümit vermektedir." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfını, 1983 yılı ramazanından beri gerçekleştirdiği fuar için tebrik eden Erdoğan, fuara katılan yayınevleri ve yazarlar ile tüm katılımcılara bereketli bir fuar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk haftası geride bırakılmak üzere olunan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik ederek "Rabb'imden bizleri sağlıkla afiyetle huzurla ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi bayrama da eriştirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminden hemen önce tören alanından kendisine seslenerek sevgisini dile getiren vatandaşa, "Ben de sizi Allah için seviyorum." diye yanıt verdi.

Erdoğan, "Bak kitaplarımız hazır, buraları her zaman bulamazsınız. Bütün yayınevlerini dolaşın ve evlerinizi buradaki kitaplarla zenginleştirin." dedikten sonra kurdeleyi keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

KAPAT [X]

Daha sonra fuar alanını gezen Erdoğan, yayınevi yetkililerinden bilgi aldı.

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