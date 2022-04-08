Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama
Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Uzman Doktor Rüstem Kuzan atandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 16:06
Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Gülver Gülen'in yerine Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Rüstem Kuzan atandı. Uzm. Dr. Rüstem Kuzan 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 3 yıl Acil Hekimliği yaptı. Ardından 2017-2022 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlığını alan Kuzan, Tatvan İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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