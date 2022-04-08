İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği, Genel Kurul'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ



İstanbul Valiliği dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Bu sebeple Galatasaray'a dava açıldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI



Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü kulübe çağırdı. Elmas, kulübün avukatlarını da toplantıya davet etti. Stattaki toplantıda durum değerlendirilmesi yapılacak.