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İstanbul'da vaka sayıları azaldı, yoğun bakımlar boşaldı

Şubatın ilk haftasında pik noktasına ulaştıktan sonra yeniden düşüşe geçen koronavirüs vakaları, hastanelerde tedavi gören hasta sayılarını da büyük oranda azalttı. İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlarda azalmalar da dikkati çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 17:10
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İstanbul'da vaka sayıları azaldı, yoğun bakımlar boşaldı

Omicron varyantıyla şubatın ilk haftasında pik noktasına ulaştıktan sonra düşüşe geçen günlük vaka sayıları, mart itibarıyla başlayan hızlı azalış trendini sürdürüyor. Bu durum kentteki hastanelerin COVID-19 servislerinde tedavi gören hasta sayılarının da büyük oranda düşmesini sağladı.

"Aşıyla elde edilmiş çok ciddi bir bağışıklık ve ortaya çıkan güzel bir tablo"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, hastanelerinde COVID-19 nedeniyle yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında ciddi bir azalma söz konusu olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir ay önce yoğun bakımda yatan hasta sayısının bugün 4'te 1'e indiğine dikkati çeken Demirhan, "Şu anda COVID yoğun bakımında 12 hastamız yatıyor. Bir ay önce bu rakam 45-50 civarındaydı. COVID-19'dan serviste yatan hastalarda da azalma var" bilgisini verdi.

Prof. Dr. Demirhan, toplumda, COVID-19'un pozitiflik oranının da çok düştüğüne işaret ederek, "Aşılanma arttıkça da insanlar çok az hastalanıyorlar, COVID onları çok az etkiliyor. Dolayısıyla yoğun bakıma, servise daha az yatış oluyor. Bu da onun en güzel göstergesi. Bu aslında ülkemizde sağlık alanında aşının COVID-19'a karşı bir başarısı. Aşıyla elde edilmiş çok ciddi bir bağışıklık ve ondan dolayı ortaya çıkan güzel bir tablo" diye konuştu.

"Salgın ciddi manada sıkıntı oluşturabilecek gücünü kaybetti"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise COVID-19'dan 16 kişinin yoğun bakımda, 24 kişinin ise serviste tedavi gördüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Yiyit, hızlı bir azalış trendine girildiğini belirterek, "COVIDin yatış endikasyonu olarak çok belirleyici olmadığı bir dönemdeyiz. En son kalan hastalarımız genelde kronik hastalığı olan ileri yaş grubu kişiler. Bir kısmının COVIDi aslında geçti ama ek hastalıkları nedeniyle tedavi ediliyorlar ve taburcu edilmeyi bekliyorlar. O yüzden salgın ciddi manada sıkıntı oluşturabilecek gücünü kaybetti." değerlendirmesini yaptı.

Acil durum hastaneleri en sakin dönemlerini yaşıyor

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, acil durum hastanesinde yatan hasta sayısının azaldığını ifade etti.

Adaş, "Acil durum hastanesinin servislerinde yaklaşık 40-45 hasta oluyor. Yoğun bakımda da 13-15 arası hasta oluyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bağlı olduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, salgının başından beri acil durum hastanesinin en sakin dönemini yaşadığını vurguladı.

Tanoğlu, bu ay başından itibaren yoğun bakımlarda küçülmeye gittiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"

KAPAT [X]

Bu sabah itibarıyla COVID-19 yoğun bakımda 34 hastamız var. Yaklaşık 88 de serviste hastamız var. Bir hafta önce, yoğun bakımda 40-41 civarında hasta varken, servislerde 100-110 bandında oynuyordu. Son 7-8 günlük dönemde bile hem yoğun bakım hem de servis hastalarında yüzde 10-15 arasında bir azalma var. Ayaktan girişler de azaldı, mutluyuz. Hatta bu yoğun bakım hastalarının arasında, bundan 2-3 hafta önce gelen, COVIDi negatife dönse bile organlarında hasar olan ve bundan dolayı yatan kişiler var

."

Yedikule'de yoğun bakımda yatan hasta kalmadı

SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez de yoğun bakımda yatan hasta sayılarının 15-20 gün içerisinde 30'dan 10'a düştüğünü, serviste ise 10 ila 13 hastanın tedavi gördüğünü söyledi.

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, kendilerinde yoğun bakım hastası olmadığını belirterek, "Serviste 6 COVID hastamız var. Yoğun bakımda hastamız kalmadı. Martın son haftasından bu yana yoğun bakım hastamız olmadı" dedi.

Prof. Dr. Altın, artık vaka sayılarının çok azaldığını, yeni bir dalga gelmediği takdirde 2-3 ay içerisinde vaka sayılarının daha da düşebileceğini ifade etti.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş ise hastanelerinde COVID-19 yoğun bakımındaki tedavilerin neredeyse bittiğine işaret ederek, "2 yoğun bakım hastamız kaldı. Servislerde de 10 civarında hastamız var artık" bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Toptaş, hasta sayısında son bir aydır ciddi anlamda azalma yaşandığını belirterek, "Bu azalma, son günlerde daha da belirgin. Özellikle Omicron'un zirve yaptığı zamanlarda servislerde 50 hasta ya da yoğun bakımda 15 hasta varken, bu düşmeye başladı" diye konuştu.

Pazartesiden itibaren Ümraniye'deki yoğun bakımın boşalması öngörülüyor

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, son iki haftadır hastanelerinde tedavi alan COVID hastalarında ciddi bir azalma gözlemlediklerini kaydetti.

Gelecek haftadan itibaren COVID-19 yoğun bakımlarının boşalacağını öngördüklerini aktaran Sağlam, "İki hafta önce yetişkin yoğun bakım sayımız 12'ydi. 4 de çocuk hastamız vardı. Bu sayı azaldı. Şu anda yoğun bakımda 6 hastamız var. 9 da serviste yatan hastamız var. Önümüzdeki pazartesi muhtemelen temiz yoğun bakıma dönmüş olacağız" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, Başıbüyük yerleşkesinde hizmet veren MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesinde şu an serviste yatan 9, yoğun bakımda ise 6 hasta olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen de hastanelerinin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hasta kalmadığını belirtti.

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