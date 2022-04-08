Emniyet Müdürü üniformasındaki rozeti şehidin oğluna verdi

Kentte, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla şehit emniyet mensupları için anma programı düzenlendi.

Eski Şehir Mezarlığı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Fındık ve teşkilat mensupları, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Fındık, onlarla bir süre sohbet etti.

Fındık, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde geçen yıl 14 Temmuz'da müdahale ettiği kavgada silahla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın oğlu Yağız Alp'i kucağına alıp sevdi.

Bu sırada Yağız Alp, Fındık'ın üniformasındaki rozeti öptü. Fındık da rozetini çıkarıp çocuğa hediye etti.