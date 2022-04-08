Eski eşini kemerle boğarak öldürdü

İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

Ramazan ayıyla birlikte kilo vermek istemeyen birçok kişi tarafından diyete uygun beslenme merak ediliyor. Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir?