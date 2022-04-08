Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 21:22
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Diyarbakır, İstanbul ve Karaman'da düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız