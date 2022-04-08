Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Nisa Mihriban bebeğin hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğindeki takibi ve mekanik ventilatöre bağlı olarak devam etmektedir. Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebek, bugün ağrılı uyarana deserebre yanıt vermiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlık durumuna kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" denildi.

Bakan Koca paylaştı: Nisa bebekten sevindirici haber var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.