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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace üçlü toplantıda bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Nisan 2022 23:15
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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya geldi

İstanbul'daki toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İtalya Savunma Bakanı Guerini, önemli bir toplantıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

İttifak üyeleri arasında sürekli diyalog ve güçlü uyum gerektiren bir aşamada gerçekleştirdikleri görüşmenin NATO ortakları arasında bunu değerlendirme fırsatını temsil ettiğini ifade eden Guerini, "Mevkidaşım Hulusi Akar'a bizi bu harikulade ortamda ağırladığı için, Ben Wallace'a da ortak ajandamızda yer alan Ukrayna krizi başta olmak üzere pek çok önemli konuyu değerlendirme fırsatı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Guerini, şunları söyledi:

"Bugün, Kramatorsk'a değinmeden geçmenin imkansız olduğuna inanıyorum. Dramatik görüntüler ve sivil kayıplar söz konusu. Bana göre bu insanlığa karşı suçtur. Ukrayna'da yaşananlar her birimiz için büyük endişe kaynağıdır. Uluslararası toplumun, Rus saldırganlığına yanıtı, hızlı, kararlı ve oy birliğiyle kınamak oldu. Ukrayna'nın direnişini desteklemeye devam etmeliyiz. Çünkü bir ulusu böylesine büyük bir acının kurbanı olarak yalnız bırakamayız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde desteğimizi sürdürmeliyiz.

Mevkidaşlarıma ülkelerinin bu yöndeki çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Bizler ateşkes ve samimi, şeffaf, adil şekilde müzakere edilecek bir barışı teşvik için diyaloğun her yolunu aramaya devam etmeliyiz. Bu noktada mevkidaşım Hulusi Akar vasıtasıyla Türkiye'ye son haftalarda bu yönde gerçekleştirdiği çabaları için teşekkür etmek istiyorum."

Görüşmede Akdeniz'in istikrarı için önemli olan Libya başta olmak üzere diğer konuları da ele aldıklarını ifade eden Guerini, Libya'daki sorunlara kalıcı, etkili ve geniş kapsamlı çözümün önemine değindi.

Libya'da olumlu gelişmeleri desteklemek üzere her türlü iş birliği ve koordinasyon yollarını bulmaya odaklandıklarını vurgulayan Guerini, "Türkiye, İtalya ve Birleşik Krallık, Atlantik İttifakı'nın önemli üyeleridir. Bu çalışma topluluğunun İttifak için de önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Türkiye, Birleşik Krallık ve İtalya beraber istikrar ve barış yararına önemli roller oynayabilir. Bu akşamki görüşmeden de güçlenmiş bir iş birliği ruhu çıkıyor." dedi.

- İngiltere Savunma Bakanı Wallace

İngiltere Savunma Bakanı Wallace da NATO üyesi üç ülke olarak bugün dayanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ukrayna konusunda NATO'nun pozisyonunu tamamen desteklediklerini ifade eden Wallace, "Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması ve saygı duyulması konularında hemfikiriz." diye konuştu.

Ukrayna'da savaş suçlarını da içeren sivil nüfusa ve altyapıya yönelik saldırıları kınama konusunda birlik olduklarını aktaran Wallace, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil, tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız." dedi.

Wallace, gelecekte pek çok fırsat açacak yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bir sonraki üçlü görüşmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Görüşmede, Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarını belirten Wallace, tarihi eskiye uzanan ülkeler olarak Libya'nın kalkınması için yardım ettiklerini kaydetti.

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