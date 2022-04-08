MHP'den istifa eden üye, televizyon stüdyosundan darp edilerek kaçırıldı

Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Bakan Yanık: Nüfusun yoğun olduğu yerlere ikinci ŞÖNİM açacağız
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti
ESK, ucuz et satışına başladı
ESK, ucuz et satışına başladı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

MHP'den istifa eden üye, televizyon stüdyosundan darp edilerek kaçırıldı

Ekonomi eleştirileri sonrası MHP'den istifa etmesiyle gündeme gelen Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın konuk olduğu Deniz Postası TV stüdyosundan darp edilerek kaçırıldığı öğrenildi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 08 Nisan 2022 23:59
Yazdır
MHP'den istifa eden üye, televizyon stüdyosundan darp edilerek kaçırıldı

Olay, iftardan sonra meydana geldi. Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, Ramazan programına MHP'den istifa eden iş insanı Sedat Kılınç'ı davet etti. Stüdyoya gelen iş insanı Sedat Kılınç yayına hazırlanırken; stüdyoyu, Ülkü Ocakları'ndan olduğu iddia edilen bir grup bastı. Yaklaşık 50 kişilik grup hem Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz'i hem de MHP'den istifa eden iş insanı Sedat Kılınç'ı darp etti. Bununla yetinmeyen grup, iş insanı Sedat Kılınç'ı kaçırdı.

Kılınç'ın canlı yayına 5 dakika kala sürüklenerek stüdyodan dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Deniz Postası'ndan yapılan açıklamada, "MHP 'den geçtiğimiz gün istifa eden Sedat Kılınç'a yumruklarla saldıran öfkeli kalabalık, konuğu Sedat Kılınç'ı korumaya çalışan Gazeteci Azim Deniz'i de darp etti. 'Bu program olmayacak, programa çıkmanıza izin vermiyoruz' diyen ülkü ocaklı kalabalık grup Deniz Postası TV'nin ofisinden Sedat Kılınç'ı yumruklayarak kaçırdılar. İnsanların haber alma ve habercilik özgürlüğüne yapılan bu zorbaca müdahaleyi kınıyoruz. Bu saldırının hiçbir haklı tarafı olamaz. Her insan düşünce özgürlüğüne sahiptir. Her insan istediği programa katılabilir. Ülkü ocaklı gençlerin yaptığı bu saldırıyı zorbalığı şiddetle kınıyoruz" denildi.

"SEDAT KILINÇ'I ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DARP EDİP KAÇIRDILAR"

Azim Deniz ise yaptığı açıklamada, "Şu anda Deniz Postası TV'de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ı burada misafir edecektik. Ülkü ocaklarına ait yaklaşık 50 kişilik grup Deniz Postası TV'yi bastılar. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç'ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç'ı kaçırdılar buradan. Stüdyodan adam kaçırdılar. Buradan misafirimizi darp ederek stüdyonun içinden kaçırdılar. Bunu ülkücüler yaptı" dedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Edinilen bilgiye göre kendi aracıyla kaçırılan Sedat Kılınç, daha sonra saldırganlar tarafından darp edildikten sonra bırakıldı. Sedat Kılınç'ın hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sedat Kılınç'ın güvenlik nedeniyle tedavi edildiği hastaneden başka bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Özel hastaneye kaldırılan Sedat Kılınç, başından aldığı darbeler nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

EKONOMİYİ ELEŞTİRİP PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Kocasinan İlçe Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Kılınç, "Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Her şeyin fiyatı arttı" demişti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da zamlar nedeniyle vatandaşın zor günler geçirdiğini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylemiş ve partisi tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Baki Ersoy'a destek vererek partisinden istifa etmişti. Kılınç, "Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP'den istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
16 yıl önce öldürülen gencin katili babası çıktı
16 yıl önce öldürülen gencin katili babası çıktı
Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü
İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü
Eski eşini kemerle boğarak öldürdü
Eski eşini kemerle boğarak öldürdü
Tencere alana arsa vaat edilmişti! Bir makbuzla 27 yıldır bekliyor
Tencere alana arsa vaat edilmişti! Bir makbuzla 27 yıldır bekliyor

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı tüm birimleri uyardı: Nereye başvurulacağını söyleyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, idari işlemlerde dava açma yolları ve süresinin gösterilmesini istedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

İşte 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

Ramazan ayıyla birlikte kilo vermek istemeyen birçok kişi tarafından diyete uygun beslenme merak ediliyor. Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo vererek sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Peki, oruçluyken diyet nasıl yapılır, kaç kilo verilir?