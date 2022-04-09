Meslek liseliden her gün 190 bin pide

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" çerçevesinde yaklaşık bir ay önce kurulan ve haftanın 7 günü çalışan 14 ekmek üretim tesisinde, her gün ramazan pidesi üretilerek okul çevresindeki ailelere ulaştırılması sağlanıyor. Ekmek üretimi için kullanılan donanımın belirlenmesi ve AR-GE çalışmalarının yapılması için Konya, Gaziantep ve Bursa illerinde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde oluşturulan AR-GE merkezlerince fırın sistemi imalatı yapılarak 11 okula teslim edildi. Ankara, Gaziantep ve İstanbul'da bulunan mevcut üç fırın ile birlikte toplam 14 okulda günlük toplam 190 bin ekmek üretiliyor. Meslek liseleri, ramazan ayının manevi atmosferini veli ve öğrencilerle birlikte yaşamak adına üretilen ramazan pidelerini belirlenen ailelere ulaştırıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında kurulan fırınlar sayesinde günde en az 100 bin ramazan pidesinin vatandaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

İŞBAŞI TECRÜBESİ KAZANIYOR

Üretilen ramazan pideleri; yoğurma, buhar odasında bekletme ve pişirme evreleri olmak üzere 40 dakikada hazır hale getiriliyor. Haftanın 7 günü ramazan pidesi üreten öğrenciler, gerçek üretim ortamı oluşturulan okullarda, ekmek ve pide üretimi yaparak işbaşı deneyimi kazanıyor. Ekmek üretimi yapan okullar, taşımalı öğrencilerin de yemek üretimini gerçekleştirerek okullarının döner sermayelerine katkılar sağlıyor. 120 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olan üretim tesislerinde yer alan fırınlar aynı zamanda AR-GE merkezi olarak belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından üretildi. Söz konusu okullar, aynı zamanda illerinde bulunan öğrenci pansiyonların ve yemek üretimi olan kamu kurumlarının da ekmek ihtiyacını karşılamayı hedeiyor.

EN FAZLA ÜRETİM YAPAN OKULLAR

Şanlıurfa Eyyubiye Prof. Dr. Fuat Sezgin, Hatay Defne Şehit Serkan Talan, Osmaniye Rahime Hatun, Büyükçekmece Hayriye Duruk, Şehitkamil Şehit Serdal Şakıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri günlük 20 bin kapasiteyle en fazla ekmek üreten okullar. Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günlük 15 bin kapasiteyle; Bursa Osmangazi Şehit Erol Olçok, Erciyes, Ankara, Kadıköy, Başakşehir TOKİ Hayme Ana, İzmir Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü, Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri günlük 10 bin kapasiteyle ekmek üretimi yapıyor. Ankara Zeynep Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise günlük 7 bin ekmek üretiyor.

MAHMUT ÖZAY