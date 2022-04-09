'Çağrı'da merkez Türkiye

Türkiye çağrı merkezinde bölgesel cazibe merkezi haline geliyor. Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, Rusya-Ukrayna savaşı ile Rusya'dan çıkan global firmaların operasyonlarını Türkiye'ye taşımak istediğini söyledi. Hızlı, sektörün 10 bine çalışanı ile yabancı dilde hizmet verdiğini belirterek "Toplamda ise 160 bin çalışana sahibiz. Türkiye'den neredeyse bütün dünyaya hizmet veriyoruz" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı ile global markaların bu ülkeden çıktığını dile getiren Hızlı, "Bu firmaların bir kısmı Türkiye'ye dönüyor. Bunun iki sebebi var. Şu an Rusya ile Türkiye arasında hala işleyen bir ödeme sistemi olması. Diğeri yabancı dil avantajı. Avrupa Türkiye'nin lisan kalitesinin farkında. Başta Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Fransa, Portekiz, İspanya, Rusya, ABD, İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, İskoçya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere hizmet ihracatı yapıyoruz. Hizmet ihracatı için büyük potansiyeli var. 2022 ve 2023'te hizmet ihracatını daha fazla bu konuşacağız. Bu alanda çağrı merkezinin desteklenmesi çok önemli. Çağrı merkezleri sektörünün, döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklendiği sektörler arasına dahil edilmesi ve bölge bağımsız desteklenmesi durumunda yurt dışına hizmet veren müşteri temsilcisi sayısını 20 binlere çıkarabiliriz" diye konuştu.

15,4 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Banu Hızlı, Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), her yıl gerçekleştirdiği Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı Araştırması'nın 2021 sonuçlarını da paylaştı. Araştırmaya göre çağrı merkezi pazarı yüzde 20 büyüme ile 15,4 milyar lira oldu. Türkiye genelinde hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı yüzde 15 artışla 142 bin 20 kişi olurken, yönetici ve destek kadrolarla birlikte toplamda sağlanan istihdam 160 bin 483 kişiye ulaştı. Salgının ilk yılında evden çalışan müşteri temsilcisi sayısı 93 bin 288 olurken, rapora göre bu rakam geçen yıl normalleşmeyle birlikte 82 bin 372'ye geriledi. Finans/sigorta, telekomünikasyon, e-Ticaret ve kamu, çağrı merkezi sektöründeki istihdamın yaklaşık yüzde 74'ünü sağlıyor. İstihdamın sektörel dağılımında yüzde 25'lik payla finans/sigorta ilk sırayı, yüzde 24'lük payla telekomünikasyon ikinci sırayı alırken, e-Ticaret yüzde 13 payla üçüncü sırada yer aldı. Kamu da yüzde 12 payla dördüncü sıradaki yerini korudu.

ÖMER TEMÜR