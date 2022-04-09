Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
Dalaman'da orman yangını sonrası milyonluk vurgun
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
AYM'den milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'Genel Kurul' davası
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
TBMM'de sandalye sayısı 580'e inebilir
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
'Fuarların bu yıl yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum'
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Asansörde maske takmayan zabıt katibi açığa alındı
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Resmi Gazetedeki 'üniversite' hatası düzeltildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Yerel yönetim personeline nakdi yemek yardımı
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Melek Mızrak Subaşı seçildi
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Şehirlerarası otobüs biletlerine zam
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Fiyatlar düştü, benzin ve motorine indirim geliyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddet eğitimleri başlıyor
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı

Meclis'te muhalefetin de desteği ile kabul edilen torba yasa ile muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasından hazine taşınmazlarının satışında yüzde 20 indirim uygulanmasına, tasarruf finansman şirketlerindeki mağduriyeti gidermeden kamuyla iş yapan müteahhitlere ek fiyat farkı ödenmesine kadar bir dizi düzenleme yapıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyenin artırılmasına ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 09 Nisan 2022 07:56
Yazdır
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı

Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve hazine taşınmazlarının satışında indirim uygulanmasını öngören torba yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Meclis Genel Kurulunda muhalefetin de desteği ile kabul edilen yasa ile, yabancılara konut ve iş yeri satışında uygulanan KDV istisnası 3 yıl daha sürecek. Vergi kaçakçılığına yönelik cezaların artırıldığı teklifle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getirilecek. Buna göre, defter veya kayıtlarda hile ve tahrif yapanlara 5 yıla, bu belgeleri yok edenlere ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Verginin, faizinin ve cezaların yarısının soruşturma evresinde ödenmesi durumunda cezada yarı oranında indirim yapılacak.

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Meclis'teki görüşmelerde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyenin artırılmasına ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili ayrı bir çalışma yürütüyor. Yapılacak artışın bütçeye maliyeti üzerinde de alternatifli çalışmalar yapıldı. Ekonomi kurmayları, ikramiye tutarının 2 bin lira olmasının önerildiği, ancak daha sonra artışın enflasyon oranında olması görüşünün ön plana çıktığını dile getirdi. Bu kapsamda AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yeni bir torba teklifle Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen 1.100 liralık ikramiyenin enflasyon oranında artırılmasına ilişkin düzenlemeyi Meclis gündemine getireceği belirtildi. AK Parti kaynakları "Enflasyon oranında artırılırsa 1.100 lira olan ikramiye tutarı 1.500 TL civarına yükseltilecek. Tartışmaları bitirmek için genel bir kural getirilmesi ve enflasyon oranında artırılması daha doğru olacaktır. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak" değerlendirmesini yaptı.

'TORBA'DAN NELER ÇIKTI?

> MUHTARA ZAM FARKI: Yasa ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarıldı ve üç aylık zam farkı ödenmesi öngörüldü.

> 2B ARAZİLERİNDE SÜRE UZATIMI: 2B arazileri üzerinde bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerine ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak. Hazineye ait tarım arazileri 10 yıla kadar kiralanabilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri hak sahiplerine satılabilecek. Hazine taşınmazlarının satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim yapılacak.

> EVİM ŞİRKETLERİ MAĞDURLARI: Yasa ile tasfiye edilen tasarruf finansmanı şirketlerinden paralarını alamayan 50 bin civarındaki üyenin mağduriyeti gideriliyor. Buna göre, üyeler sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecekler. Sistemde kalmayanlar için ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ödeme yapacak.

> FİNANS SEKTÖRÜNDE VERGİ ARTIŞI: Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den 25'e çıkarılıyor.

> ÖDENMEYEN KİRALAR: Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi sayılmayacak.

> İSTİFA EDEN DOKTORLAR:Torba yasaya eklenen bir başka madde ile Devlet'ten istifa eden hekimlerin, tekrar geri dönüşleri için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılacak.

> MÜTEAHHİTLERE YENİ HAK: Görüşmeler sırasında kabul edilen önerge ile kamuyla iş yapan müteahhitlere yönelik ek fiyat farkı ödenmesi imkanı getirildi. Ayrıca, gerçekleşme oranı yüzde 15'i geçmeyen yapım işlerinde sözleşmeyi fesih hakkı getirilmesi ve projelerin tamamlanması için ek süre verilmesi öngörüldü. Fiyat farkı, ek fiyat farkı, sözleşmenin feshi ve süre uzatımının uygulanması ve teknik detayları konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

YÜCEL KAYAOĞLU

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi yolda
Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek
Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek
1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik! 30 bin TL'ye 4 bin 500 TL
1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik! 30 bin TL'ye 4 bin 500 TL
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
SGK, 11 başlıkta on-line işlemler ve getirilen yenilikleri açıkladı
EYT düzenlemesi için 'Halk ve iş emekliliği' formülü tartışılıyor
EYT düzenlemesi için 'Halk ve iş emekliliği' formülü tartışılıyor
SGK Başkanı: Proje ile 4 bin kadın sigortalı istihdam edilmiş olacak
SGK Başkanı: Proje ile 4 bin kadın sigortalı istihdam edilmiş olacak

Bu Habere Tepkiniz

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Tarım Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Rektör yardımcısı veya dekana makam/hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?

Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılamaz.
Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin yönetmeliği davasını kazandı

Sivil Savunma uzmanları disiplin amirlerinin il müdür yardımcıları şeklinde belirlenmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesini iptal ettirdi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Adliye Kavşağı nefes aldıracak

Adliye Kavşağı nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi; yeni adliye binası, Bursa BTM, fuar merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ve inşaatı devam eden emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu lokasyondaki trafik yoğunluğunu köprülü kavşakla ortadan kaldıracak.