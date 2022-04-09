Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor.

Buna göre, emeklilere verilen 1.100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması.

İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

ZÜBEYDE YALÇIN