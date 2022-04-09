Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Eklenme : 09 Nisan 2022 12:19
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan İdris S. ve Mehmet G, 112 Acil Servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız