Mansur Yavaş'tan toplu taşımada indirim açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah 06.00 - 06.45 saatleri arasında tam biniş ücretlerinde indirime gidilmesi konusunu gündeme getireceklerini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Nisan 2022 22:21
Yavaş twitter hesabından: Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız. Mesajını paylaştı
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Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 9, 2022
Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız. pic.twitter.com/JBamg7uwcD