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Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim dünyadaki polis teşkilatları, diğer güvenlik güçleri gibi olmamamız gerekir. Edebimizle ahlakımızla dinimize olan sadakatimizle ve bağlılığımızla, milletimize olan o büyük tabiliğimizle onlara örnek olmamız gerekir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Nisan 2022 22:39
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Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!

Soylu: Bizim dünyadaki polis teşkilatları, diğer güvenlik güçleri gibi olmamamız gerekir. Edebimizle ahlakımızla dinimize olan sadakatimizle ve bağlılığımızla, milletimize olan o büyük tabiliğimizle onlara örnek olmamız gerekir"

"Terör, Türkiye'de diz çöktü. Sınırlarımızın dışında diz çöküyor"

Soylu, polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve güvenlik korucuları ile Baltalimanı Polisevi'nde bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, güvenlik personelinin mücadele gücü ve azmi için Türkiye'de savunma sanayisinin yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarıldığını söyledi.

Bunun kolluk güçlerine, Mehmetçik ve istihbarat birimleriyle beraber büyük bir güç ve kuvvet verdiğini belirten Soylu, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) Sayesinde, Allah'a hamdolsun. Terör, Türkiye'de diz çöktü. Sınırlarımızın dışında diz çöküyor." diye konuştu.

Kolluk güçlerinin dünyanın 120'yi aşkın ülkesine eğitim verdiğini aktaran Soylu, asayişten uyuşturucuyla mücadeleye kadar ülkenin huzuru, güveni ile sükunu için ortaya konulan iradeyle bütün güvenlik güçlerinin büyük bir gayret gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerinin sadece güvenliği tesis etmediklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Küçüklerine şefkatle ve merhametle, büyüklerine de hürmetle ve muhabbetle yaklaşıyorlar. Milletimizin asaletini, medeniyet değerlerinin tamamını ortaya koyuyorlar. Bizim dünyadaki polis teşkilatları, diğer güvenlik güçleri gibi olmamamız gerekir. Edebimizle ahlakımızla dinimize olan sadakatimizle ve bağlılığımızla, milletimize olan o büyük tabiliğimizle onlara örnek olmamız gerekir."

Soylu, programa katılan güvenlik güçlerini işaret ederek "Sadece başarıdan başarıya koşan evlatlarınız yok bugün iftar sofranızda. Aynı zamanda bu ülkenin ve bu milletin ahlak numunesini ortaya koymaya çalışan ve bu konuda da adım atmaya, herkese de örnek olmaya çalışanlar var. Sürekli söylediğimiz bir şey var kendilerine, inşallah unutmuyorlardır, görevlerine giderken 'Evinizden Ayet-el Kürsiler ile çıkın.' dediğimiz evlatlarınız var karşınızda." ifadelerini kullandı.

Milletin huzuru ve sükununun temini için hassasiyet gösteriyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik güçlerinin sadece 780 bin kilometrekarede değil, şu anda ülkenin etrafında sıkıntı içinde olan coğrafyalara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu modeli, kendi mesleklerinde ortaya koyabilecek bir anlayışı geliştirmek durumunda olduklarını belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin şu anda üst bölgelerinde, dağların tepelerinde, vatandaşların arasında annelerinin, kardeşlerinin ve eşlerinin huzuru ile sükununun temini için gösterdikleri hassasiyetin aynısını millet için de gösterdiklerinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Yine bugün talimatınızla Macaristan'dan Romanya'ya, Sırbistan'a kadar, oranın gümrük kapılarında Somali'den dünyanın başka noktalarına kadar görev yapan polisimiz, jandarmamız var ve yine gecenin bu saatinde belki bir göçmeni, denize düştüğünde bir çocuğu kurtaran sahil güvenlikçilerimiz var. Sizin en çok istediğiniz ve talimatınızı verdiğiniz, 'Benim bekçim gece sokakta düdüğünü çalacak ve milletim başını rahat bir şekilde yastığa koyacak.' dediğiniz bekçilerimiz var. Allah bizi size, milletimize ve Türkiye'den umudu olanlara mahcup etmesin.

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