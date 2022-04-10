Bakan Karaismailoğlu: Limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırıldı

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Vali simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Ünlü doktoru öldüren eski uzman çavuş tutuklandı
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
Mobil tarifelere yüzde 52,5 zam geldi
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
TÜİK'ten TÜFE hakkındaki tüm sorulara videolu yanıt
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Şanlıurfa İş-Kur İl Müdürü ve Yardımcısı görevden alındı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Karaismailoğlu: Limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yıl ki hedefimiz 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 07:33
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırıldı

Karaismailoğlu Ambarlı Limanı'nda çalışan işçiler ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Sahur programındaki konuşmasında çalışanlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaismailoğlu, işçilerin alın teri ve emeklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Dünyada küresel, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye'nin altyapısı için çalışıyorsunuz. O yüzden hepinize minnettarız. Bizler de sizin gibi emek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sizler olmasanız bizler de olmayız. Bu bir ekip işi, inşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için adımlarımızı atacağız. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve limanlarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim, istihdam olarak geri döndüler.

Kara yolu, hava yolu, demir yolu ile birlikte, bunların hepsinin toplandığı yerler limanlarımız. Bunları entegre etmemiz gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bu ticaret hacmi 25 milyar tonlara çıkacak. Bütün yapılan simülasyonlar ve araştırmalar onu gösteriyor. Bizler de bu 25 milyar tonda dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyoruz. 12 milyar tonluk dünya ticaret hacminin yüzde 90'a yakını deniz yolu ile taşınıyor. Limanlarımız burada olmazsa olmazımız. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Limanı'nda Türkiye'deki konteyner elleçlemesinin yüzde 25'i yapılıyor."

Ambarlı Liman işçilerinin muazzam bir iş yaptığının altını çizen Karaismailoğlu, gelecek yıllarda buranın kapasitesinin genişleyeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz de 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, işçilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek
Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Mansur Yavaş'tan toplu taşımada indirim açıklaması
Mansur Yavaş'tan toplu taşımada indirim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer ve eşi, öğretmen çiftin iftar sofrasına konuk oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer ve eşi, öğretmen çiftin iftar sofrasına konuk oldu
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Mahir Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana dayak attılar
Mahir Ünal: Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğim için bana dayak attılar

Bu Habere Tepkiniz

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Düğünleri 2 gün sürecek!

Düğünleri 2 gün sürecek!

14 Şubat'ta evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncu Demet Özdemir, meslektaşı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıklarına başladı. Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti düğünle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaştı.