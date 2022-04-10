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Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var

Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, Karadeniz'de başıboş halde bulunan mayınlarla ilgili olarak "NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bu mayınlar bırakılmış olabilir iddiaları var" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 10 Nisan 2022 08:40
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Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var

Bakan Akar, AK Parti'nin hafta içi yapılan MKYK toplantısında savunma sanayi projeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de bulunan mayınlarla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

Edinilen bilgilere göre Akar şöyle konuştu: Daha önce hiç savunma sistemin yokken, şimdi denizaltını bile kendin yapıyorsun. Uçak gemisi yapıyorsun. İHA'lar, SİHA'lar var. Filipinler'e ATAK helikopteri sattık. Gurur duyulacak projelerimiz var. Savunma sanayinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Şimdi kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmaya çalışıyoruz. Hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçemeyeceğimiz ilişkilerimiz var. Onlar açısından da öyle. Türkiye barış sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Onlar da görüyor bunu ve Türkiye'ye güveniyorlar.

BIRAKANI TESPİT EDEMEDİK

Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz. Araştırdık, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayı bilinmiyor. Diğer ülkeleri de teyakkuza geçirdik. Bulgaristan ve Romanya makamları ile görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

BİZİ SIKIŞTIRMA HAMLESİ

Bu mayınlarla ilgili başka iddialar da var: NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir mi? Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama bu imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek kilit sistemi devre dışı bırakılmış olabilir mi? Araştırmalarımız sürüyor.

YÜCELKAYAOĞLU

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