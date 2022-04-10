Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle iftar programında bir araya geldi.

İstanbul'daki ulaşım zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, "Zihniyet meselesi, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul'un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar. Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul'daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi" şeklinde konuştu.



Bakanlık olarak İstanbul'da 103 kilometre metro yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu "Biz bitecek hatlarımızla ilgili tarih veriyoruz. 2023 yılı... Bu zamana kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamına yakınını bitirip İstanbulluların hizmetine vermiş olacağız. Biz de istiyoruz ki onlar da hizmette, hızda bizimle yarışsınlar. Bir an önce onlar da bitirip İstanbul'un trafiğini rahatlatsın. Maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Biz de sonuçta yapılan hizmette yarışmak istiyoruz. Ama hizmette yarışmayız, başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var" dedi.



Atatürk Havalimanı'nın Kuzey- Güney pisti Millet Bahçesi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihaleyi yaptı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. İç ve dış hatlar terminalleri için farklı bir çalışma yapılıyor.



KANAL İSTANBUL'DA ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE



Kanal İstanbul çok büyük bir altyapı projesi. Hem maliyeti yüksek hem mühendislik açısından çok önemli bir proje. Proje çalışmaları bitmek üzere. Finans tarafı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yüklü projeyi genel bütçeye yük olmadan yapmamız gerekiyor. O yüzden alternatif finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz. Devletin bütçesine yük olmayan finans modelini kesinleştirip onu bulduğumuzda inşallah tamamına başlayacağız.

İstanbul Havalimanı'nın, taş ocaklarının bulunduğu, yaşamın olmadığı bir alanda devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk bir yatırımla hayata geçirildi. Sözleşme süresi boyunca da 22 milyar Euro devlete direkt kira getirecek.



CEVDET ÖZDEMİR