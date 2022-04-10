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Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

Kocaeli Üniversitesi'nde başıboş köpek sorunu gün geçtikte büyüyor. Köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen öğrenciler, hem köpeklerin hem de öğrencilerin sağlığı için bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 12:12
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Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü çevresine terk edilen sokak köpekleri, öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Zamanla hırçınlaşan köpeklerin gruplar halinde gezdiği, öğrencilere saldırdığı, bazen de peşlerinden koşarak korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi. Üniversite öğrencisi Aleyna Güven, 7 Nisan Perşembe günü iki arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada kampüste bulunan bir grup köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Güven, yaşadığı olaya sosyal medya hesabından da tepki gösterdi.

Yetkililerden yardım talep eden öğrenciler, köpeklerin daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamasını istiyor.

"Okula ve kütüphaneye rahatlıkla gidelim istiyoruz"

7 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaşamadığını söyleyen Güven, "Kamera görüntülerine ulaşmak istedik fakat öğrenci olduğumuz için alamadık. Kamera görüntülerine ulaşamadığımız için yaşadığımız bu durumu kanıtlayamadık. Olay, okul yemekhanesi ile yurt arasında oldu. Yurda uzaklığımız 100 metreydi. Kurtulmak için çığlık attık fakat kimse gelmedi. İki güvenliğin arasındaydık. Okul yemekhanesinde olduğumuz için yurt güvenliğine daha yakındık. O sırada tesadüfen olay yerinden bir otomobil geçiyordu. Arabanın sürücüsü köpekleri korkutmak için arabayı üzerlerine sürdü. O an o korkudan hemen arabaya bindik. Yurt yakın olduğu için arabadan inmemiz çok da uzun sürmedi. Biz hayvansever insanlarız, köpeklerin aç kalmasına, onlara eziyet edilmesine karşıyız. Ama biz de okula ve kütüphaneye rahatlıkla gidelim istiyoruz. Sabah derslerimiz oluyor ve yurttan erken çıkmamız gerekiyor. Ailelerimiz de bizim için tedirgin oluyor ve kapalı bir ortama girene kadar sürekli telefonun ucunda oluyorlar. Köpekler yüzünden toplu bir şekilde hareket etmek zorunda kalıyoruz. Kendimizi köpeklerden korumamız için önerdikleri şeyler ise çömelmek, su şişesi içinde su bulundurup üzerlerine sıkmak, cop taşımak, köpeklerin rahatsız olduğu sinyallerden alıp taşımak. Köpeklerin bunlar karşısında ne tepki vereceklerini bilmediğimiz için bunları taşımaktan korkuyoruz. Çünkü köpekler saldırı anında hiçbir şeyi görmüyor" diye konuştu.

"Köpekler için düzenli alan kurulması gerekiyor"

Kampüste çok sayıda köpeğin olduğunu ifade eden Aleyna Uyar da, "Spor Bilimleri Fakültesi'ne gitmek için otobüs kullanıyoruz. Bu otobüsü kullanmamızdaki sebep ise okula gitmemiz için kullanmamız gereken bir yokuşun olması. Bu yokuşa mamalar bırakıyorlar ve tüm köpekler oraya geliyor. Köpeklerden duyduğumuz rahatsızlık, son yaşadığımız olaydan sonra daha da arttı. Onların zarar görmesine çok karşıyız. Alıştığımız belli köpekler vardı. Ama dışardan gelen köpeklere alışamıyoruz. Zarar vermeyen köpekler olduğu kadar zarar veren köpekler de var. Köpekler için düzenli bir alan kurulması hem onlar hem de bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

"Köpeklerin huyları değişmeye başladı"

Kocaeli Üniversitesi'ndeki başıboş köpek sorununun yıllardır çözülmediğini kaydeden Demet Özdağan ise, "Bu sorun artık çığırından çıkmaya başladı. Önceden saldırmıyorlardı, yanımızdan geçiyorlardı. Hatta kendilerini sevdiriyorlardı. Burada bizimle birlikte büyüyen bir sürü köpek var. Pandemi dönemi insanlardan uzak kaldıkları için huyları da değişmeye başladı. Sonrasında buraya yeni köpekler geldi. Köpeklerde bölgelerini savunma içgüdüleri olduğu için yeni gelen köpeklere saldırmaya başladılar. Bu saldırma neticesinde de arada kalan bizler olduk. Köpeklerin Kocaeli Üniversitesi'nde kalması gerçekten çözüm değil" ifadelerini kullandı.

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