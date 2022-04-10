Kurumlar vergisi mükellefleri 1 milyonu aştı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk kez 1 milyonu geçti.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 380 bin 756'sı İstanbul'da, 104 bin 215'i Ankara'da, 62 bin 176'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Gelir vergisi mükellefi sayısı yüzde 6,5 yükseldi

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta yıllık bazda 249 bin 449 kişi (yüzde 7,5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113'e çıktı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 kişi (yüzde 6,7) artarak 3 milyon 206 bin 85 kişi oldu.

Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 kişi (yüzde 6,5) artışla 2 milyon 262 bin 759'a ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı da 168 bin 934 kişi (yüzde 7,9) yükselerek 2 milyon 305 bin 874 olurken basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 838 bin 937'ye yükseldi.