Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Ankara Valiliği, 12 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanları uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Nisan 2022 14:52
Valilik, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalmasının beklendiğini duyurdu.
Başkentte 12 Nisan Salı ilk saatlerden 15 Nisan Cuma sabaha kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Açıklamada, meteorolojik rapor ve uyarıların takibinin önem arz ettiği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız