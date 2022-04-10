Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Özdağ, partisinin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir İl Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 1 yıldan fazla bir sürenin kaldığını söyledi.

Özdağ, şunları söyledi:

"Nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. İstanbul seçimlerini iptal eden bir Yüksek Seçim Kurulunun bugün Erdoğan'ın adaylığını reddetmesi gibi bir süreci yaşamayacağımızdan eminim. Öte yandan bir de 6 partinin bir araya geldiği ve HDP ile de belirli bir temas sürecinin geliştirildiği bir başka ittifak yapısı var. Bu süreçte bu ittifak yapısının yeni bir aday çıkartmasından bahsediliyor. Ancak biz Zafer Partisi olarak Anadolu'da yapmış olduğumuz temaslarda şunu gördük ki, halkın ezici çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını talep ediyor. Sadece muhalefete oy veren seçmen değil, bugün iktidara oy veren ya da son seçimde iktidar partilerine oy vermiş olan seçmenin de önemli bir bölümü Mansur Yavaş'ı kabulleniyor ve ona oy vereceğini ifade ediyor."

- "Türkiye'de kutuplaşmış bir siyaset var"

Özdağ, Mansur Yavaş'ın adaylığının Türkiye için bir fırsat olduğunu belirterek, "Yavaş'ın aday olması durumunda hem seçimi kazanacağını hem de daha sonraki parlamenter demokrasiye geçiş sürecini doğru yönetebilecek bir siyasetçi olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da bu teklifimizi kamuoyunun gündemine bir çağrı olarak getirdik ve Yavaş'a çağrıda bulunduk. Bundan sonrası öncelikle Mansur Yavaş'ın vereceği karara bağlı."

6 genel başkanın Mansur Yavaş'ı aday göstermemeleri halinde Zafer Partisi olarak Yavaş'ın Zafer Partisi'nden aday olmasını teklif edebileceklerini kaydeden Özdağ, "Kendisi, bunu da kabul etmeyebilir ama bu durumda da biz, bu 6'lı ittifakın Türk milletine Mansur Yavaş dışında bir aday koyması ve bu adayın da milletin iradesinin en azından değişim isteyenlerin iradesinin büyük bir kesimini temsil etmemesi durumunda kendi adayımızı çıkartırız." ifadelerini kullandı.