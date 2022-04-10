AK Partili üye ile CHP'li başkan arasındaki tartışma mahkemeye taşınıyor

Edremit Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Tuna, toplantıda genel bütçe ve doğrudan temin ile yapılan alımlarda bütçenin yüzde 40 oranında aşılarak suç işlendiğini öne sürdü.

Tuna, bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan tartışmada kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Arslan'ın görevini kötüye kullandığını da belirterek hem suç duyurusunda bulunacağını hem de aklı selim olup olmadığının araştırılmasını isteyeceğini belirtti.

Meclis toplantısında yıllık faaliyet raporuyla denetim komisyonu raporları görüşülürken Cumhur İttifakı grubu adına grup sözcüsü olarak söz aldığını söyleyen Tuna, faaliyet raporundaki eksikleri Edremit ile paylaştıklarını ancak bunları paylaşırken canlı yayının durdurularak mecliste yapılan müzakerelerin ilçe halkından gizlendiğini anlattı.

Edremit'te yapılması gereken işlerin yapılmadığını, faaliyetlerinin olmadığını, 270 milyonluk bütçenin çarçur edildiğini öne süren Tuna, şunları söyledi:

"Bize vermiş oldukları belgeler içerisinde doğrudan teminin yüzde 10'unu aştıklarını beyan ettim. Gündemle ilgili konuşmalarımız karşılıklı hararetlenince bu belgeyi meclis huzurunda bize gösterin, biz sözümüzü geri alalım dediğimiz anda sayın belediye başkanı kendi oturduğu başkanlık makamından 'çıkın dışarı, atın bunu dışarı' gibi kıymetiharbiyesi olmayan ve meclisi idare eden bir belediye başkanına yakışmayacak hareketlerle çok dengesiz cümleler kurarak bizim dışarı atılmamız için yetkililere emir verdi.

Edremit Belediye Başkanı Arslan'ın, Cumhur İttifakı'nın grup sözcüsü ve grup başkanvekilini 'Atın bunu dışarı' diye bir cümle kurarak Edremit'i yönetemediğini ortaya koyduğun ifade eden Tuna, kendisinin meclis salonunu terk ederken arkasından ağıza alınmayacak cümleler kullandığını iddia etti.

Tuna, pazartesi günü Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na giderek belediye başkanı hakkında kendisine hakaretten ve yüzde 10'u aşamaz bölümüyle ilgili belgelerin olmadığı doğrudan temin ile yaptıkları yolsuzluklarla ilgili de suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan, belediye başkanının aklıselim olup olmadığının araştırılması amacıyla hastaneye sevk edilmesi için dilekçe vereceğini kaydeden Tuna sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü sayın belediye başkanı 272 milyonluk bir bütçeyi çarçur etmiştir. Faaliyet raporunda bellidir. Denetim komisyonu raporunda da bellidir. Bunların her kuruşu Edremit'in malıdır, hakkıdır, parasıdır. Kimsenin milletin malını ve hakkını çarçur etme haddi de değildir, hakkı da değildir diye düşünüyorum. Biz Cumhur ittifakı olarak da bunun takipçisiyiz."