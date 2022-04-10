Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "En çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduk. Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 18:14
Yazdır
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor

Kadıköy İskele Meydanı'nda Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle buluşan Karaismailoğlu, buradan platform üyeleriyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenen Motorcu Dostu Güvenli Bariyer etkinliğine katıldı. Karaismailoğlu, Kadıköy'den etkinlik alanına AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sürücüsü olduğu motora binerek geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde yapımına devan eden motorcu dostu güvenlik bariyerlerini incelen Karaismailoğlu'na, Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Sultangazi'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli basın mensubu Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve medya mensuplarına başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak yolların alt ve üstyapılarını itinayla yapıp trafik seyrinde, can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergilediklerini ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda kara yolları üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını, mevki sayısını ve uzunluklarını da artırdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kara yolları üzerindeki motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yönelik olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Oto korkulukları motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. 2021 sonu verilerine göre, trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın yüzde 15'i gibi önemli bir oranı motosikletlerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu da kara yollarında kayıtlı 3 milyon 800 bin motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor, tek bir kardeşimizi de kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak, yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz."

- "Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor"

Adil Karaismailoğlu, kara yolları kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre, en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız." dedi.

Kara yollarında her tür ve model araçların ortak kullanım hakkı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktaları da gören ayna sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Salgın döneminde özveriyle çalışan kuryeleri yürekten kutlayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tırıyla, otomobiliyle, otobüs ve motosikletiyle, sizler kara yollarımızın vazgeçilmez aktörlerisiniz. Bizler yeni yapılan otoyollarımızda, akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş kontrol ve denetim sistemlerini 7/24 esasına göre uyguluyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının yaralarının azaltılması, hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması; bizim, sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Hakkımız, bir başkasının hakkını gasp etmek asla değildir. Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor. Bedeli ağır ve katlanılmaz oluyor. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımak için tüm birimlerimiz arasındaki eş güdüm ve ortak çalışma imkanlarını arttırmaya devam edeceğiz."

- "Bugün bizim bayramımız"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da kendisi gibi ülkede milyonlarca motorcu bulunduğunu, motorcuların en büyük korkularından birinin de otoyollardaki bariyerler olduğunu söyledi.

Sofuoğlu, "Sayın Bakanımız bu konuya artık önem vereceğini ve bu işin hızlandıracağını dile getirdi. Bugünden itibaren her yerde, bariyerlerin çoğaldığını göreceğiz. Her birimizin bir ailesi var. Her birimizin bir bekleyeni var. Milyonlarca motosikletçinin en büyük derdi inşallah artık hızla çözülecek." diye konuştu.

KAPAT [X]

Otomobil sürücülerinin motorculara daha saygılı olmasını rica ettiğini aktaran Sofuoğlu, motosikletlilerin de üzerinde can taşıdığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise motorcu dostu bariyerlerin motosikletçilerin daha güvenli yollarda sürüş deneyiminde önem arz ettiğini vurgulayarak, "Motosikletçilerin 'katil bariyer' dediği bu bariyerlerden dolayı artık can kaybetmeyeceğimizi öğrenmek, bizim bayramımız demek. O yüzden bütün yetkililerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bundan sonra daha güvenli yollarda motosiklet süreceklerine işaret eden Özsoy, böylece trafikteki motosiklet sayısının da artacağını söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
AK Partili üye ile CHP'li başkan arasındaki tartışma mahkemeye taşınıyor
AK Partili üye ile CHP'li başkan arasındaki tartışma mahkemeye taşınıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması
CHP, Seçim Kanunu için AYM'ye gidiyor
CHP, Seçim Kanunu için AYM'ye gidiyor
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
6 muhalefet partisi, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş' için komisyon kurdu
6 muhalefet partisi, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş' için komisyon kurdu

Bu Habere Tepkiniz

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı
Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler
İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler
Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekili mutfağa sokup yemek pişirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu?nun inşaatını da tamamladı.