Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 18:30
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız