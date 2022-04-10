Seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te içinde yolcu bulunan bir halk otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 19:12
Aydınlıkevler Mahallesi 504 No'lu caddede ilerleyen 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı durdurdu.
Otobüsü yol kenarına çeken sürücü, daha sonra yolcuları tahliye etti.
Bu sırada yol kenarındaki evlerde yaşayan vatandaşlar hortumla yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrası otobüste hasar oluştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız