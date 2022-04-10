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Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kocaeli'deki şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 22:00
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Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının üniformasının ağırlığını taşıdığını, yurt içinde ve ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesinde fedakarca görev yaptığını, Türk polisinin bütün kahramanlıklarına ve fedakarlıklarına şahit olduğunu söyledi.

Büyük milletlerin en önemli özelliğinin vefası olduğunu ifade eden Yavuz, "Şairin de dediği gibi eğer vatan için canını feda etmeye hazır milyonlar yoksa ne o millet ne de o devlet ayakta kalamaz. Bizi diğer milletlerden ayrı kalan en önemli husus kutsal değerlerimiz için vatanımız, milletimiz ve dinimiz için şehadete gül bahçesine girercesine koşmaktır. Çünkü ecdat her zaman yatağında ölmeyi değil, Allah yolunda ölmeyi, öldürmeyi tercih etmiş ve şehadeti arzulamış ve dua etmiştir." ifadesini kullandı.

Yavuz, köklü bir medeniyetin evlatlarını yolundan döndürmenin, hak, hukuk ve adalet yolundan caydırmanın mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi bu ülkenin yeni baştan küresel bir güç olabilecek şekilde organize edilmesi için var gücüyle çalışacak, mücadele edecek ve tarihten getirdiği değerlerini, inançlarını ve kültürünü koruyacak ama bunu günün ve yarının ifadesiyle anlamlandıracak ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edecektir."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da teşkilatlarının şehitlerin emaneti olan ay yıldızlı bayrağı ilelebet dalgalandırma azim ve kararlılığında olduğunu söyledi.

Türk polisinin vatandaşların huzur ve güvenliği, milletin devletiyle bölünmez bütünlüğü noktasında kendisini ilgilendiren her alanda gece gündüz demeden görev yaptığını ifade eden Tipioğlu, "Bu uğurda gerektiğinde kanını dökmeye, canını vermeye de hazırdır. Şehitliklerimizdeki al bayraklarımız vatan, millet ve mukaddesat sevgimizin birer nişanesidir. Türk polisi vatan ve millet sevdalısıdır." diye konuştu.

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