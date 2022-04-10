Didim'de kaza: 1 ölü

Saniyede bağırsak çalıştıran diyet!

Vücudumuzun en önemli organları bağırsaklardır. Birçok insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, kramp, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim problemlerinden muzdariptir. Sindirim sisteminin doğru çalışması için anında etki eden besinler bulunuyor. İşte internette çok merak edilen bağırsakları hangi besinler çalıştırır sorularının cevabı..