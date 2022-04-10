Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü Karabayır'a cübbesini giydirdi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Balkan STK'leri ve vakıf bağışçılarına düzenlediği iftar programı için gittiği Bursa'da, Diyarbakır İl Müftüsü iken Bursa İl Müftüsü olarak atanan Yavuz Selim Karabayır için düzenlenen cübbe giyme törenine katıldı.

Erbaş, cübbesini giydirdiği Karabayır'a, yeni görevinin kendisi ve Bursa için hayırlı olmasını ve başarılar diledi.

Törene, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV Genel Müdürü İzani Turan ile ilçe müftüleri katıldı.