Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 23:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 21.57'de,3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datçada hafif şekilde hissedildi. Yerin 35.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız