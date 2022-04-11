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11 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

11 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Nisan 2022 00:02
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11 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek iftar programında Konya milletvekilleri, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP Konya ilçe başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.29)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar Türk Okulu'nu ziyaret edecek.

(Doha)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mardin/12.00/13.00/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KAPAT [X]

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ana gündemiyle toplanacak.

(Brüksel)

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, 2+ 2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'le bir araya gelecek.

(Washington)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Gazileri iftar programına katılacak.

(Ankara/19.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş iş birliği ile öğrencilere burs desteği sağlanmasını içeren protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etap yarışı Selçuk-Alaçatı parkurunda yapılacak.

(İzmir/10.45)

3- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta mücadelesi Eyüpspor-Altınordu maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'in yarı final turunda Ziraat Bankkart-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto maçları yapılacak.

(Sivas/15.00/17.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ikinci maçlar yapılacak; Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor mücadelesiyle tamamlanacak.

(Kastamonu/17.00)

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