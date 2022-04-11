Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Kanal 7'ye konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Asgari ücrete ikinci zam olacak mı?' sorusuna cevap verdi. Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceklerini belirten Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE MÜDAHALE YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Şuan çalışmalarının sürdüğünü ve gerekirse müdahale etmekten çekinmeyeceklerini belirten Dağ, "Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" açıklamasında bulundu.

"ENFLASYON DÜZ BİR ÇİZGİYE İNECEK"

Gündemin en önemli konularından olan enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, çok konuşulan "asgari ücrete yıl ortasında zam" tartışmalarıyla ilgili konuşmuş ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin de "Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.