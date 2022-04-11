Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!
Sponsorlu İçerik
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
İkinci elde fiyatlar son 10 günde yükselişe geçti
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
Şarampole yuvarlanan araçtaki hakim, savcı ve avukat yaralandı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yanık: Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
AK Parti'den Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi önergesi
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Kara yollarında ,'motorcu dostu bariyerler' artıyor
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Oruç tutarken tokluk hissi sağlayan besinler
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Tarihe meydan okuyan hastane, günde bin 500'den fazla hastaya şifa oluyor
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
Otomotiv sektörünü gelecekte ne bekliyor?
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Nisan 2022 07:15
Yazdır
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarı, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İzmir eski Başsavcısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Didim'de kaza: 1 ölü
Didim'de kaza: 1 ölü
Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi
Elazığ'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar verildi
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Hangi sınava hazırlanıyorsun? İLANDIR
Hangi sınava hazırlanıyorsun?
https://www.kitapsec.com/mobil/sinavin-neyse-kitabin-burada_kon277/
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Ramazanı yaşat İLANDIR
Ramazanı yaşat
https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!
Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu
Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı
Adı Sevgi 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Eski lastikler kedilere ev oldu
Eski lastikler kedilere ev oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokaklardan toplanan atıl haldeki eski otomobil lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü.