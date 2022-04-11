FETÖ'cüler panikle Kırgızistan'ı terk ediyor

Kırgızistan'da askeriyeden bürokrasiye kadar bütün devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'yü panik sardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Orta Asya imamı Orhan İnandı'nın Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından FETÖ'cüler kaçacak delik arıyor. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminden sonra 30 binden fazla örgüt elemanının vizesiz olarak giriş yapılan Kırgısiztan'a kaçtığı iddia ediliyor.

KAÇTIKLARI ÜLKEDE GAYRİMENKUL ALDILAR

FETÖ'cülerin milyonlarca doları da kendileriyle götürdükleri, bu nakit paralar ile daire, arsa aldıkları veya yerli örgüt elemanlarının şirketlerine ortak oldukları belirtiliyor. Üst düzey FETÖ'cülerin ise son bir yıl içerisinde Kırgızistan'dan Amerika, Kanada, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gittikleri öğrenildi. Bu adımda, 2021 yılında MİT'in başarılı operasyonu ile Orhan İnandı'nın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin etkili olduğu belirtildi. Bu olay, Orta Asya'daki FETÖ'cülerin güvende olmadıklarını gösterdi. Kırgızistan'da uzun yıllardır iş yapan FETÖ'cü iş insanları hızlı bir şekilde Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelere siyasi mülteci olarak başvurarak Kırgızistan'ı terk ettiği belirtiliyor.

İŞLETMELER DEVREDİP KAÇIYORLAR

Ülkeyi terk eden FETÖ'cülerin, şirketlerini ve işletmelerini ise yanlarında çalışan yerli örgüt elemanlarına bıraktığı ifade ediliyor. Bu yöntemle Avrupa ülkelerine sığınma isteyen FETÖ'cüler, gittikleri ülkelerin vatandaşlığını aldıktan sonra tekrar bu ülkeye dönmeyi planladığı kaydediliyor.

BAĞLANTILARI ÇÖZÜLECEK

Kırgız kökenli FETÖ'cülerin İnandı'nın yakalanması sonrasında bir aya yakın mitingler düzenleyerek, bürokraside etkili güçlerini kullanarak bakan ve vekilleri tehdit ettikleri iddia ediliyor. Bu tehditler üzerine Kırgızistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Kamçıbek Taşiyev, gösterilerden bir ay sonra Kırgızistan'da FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüklerini beyan eden bir açıklama yaptı. Taşiyev, "Kırgızistan'da FETÖ'nün boyutunu ancak Orhan İnandı'nın ortadan kaybolmasından sonra gördük. FETÖ'nün nasıl finanse edildiğini, kiminle ilişkileri olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar başladı" ifadesini kullandı.

Yasemin Asan