Yaşlı kadın 50 liradan az alışveriş yaptı diye servisten indirildi

ARKARA'nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında isyan ettiren sahneler yaşandı. İddialara göre, marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi.

Alışveriş fişini kontrol edip indirdi

Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi. Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir peşine düştü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, "Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.